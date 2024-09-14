مباشر أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (1)-(0) بيراميدز.. الشيبي يسجل في مرماه

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

يحل فريق بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة إلى دور المجموعات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 50 هدف عكسي يسجله محمد الشيبي في مرماه

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز الجيش الرواندي
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