مباشر أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (1)-(0) بيراميدز.. الشيبي يسجل في مرماه
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
يحل فريق بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
ويصعد المتأهل من تلك المواجهة إلى دور المجموعات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق 50 هدف عكسي يسجله محمد الشيبي في مرماه
انطلاق المباراة
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