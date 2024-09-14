انتهت الدوري الفرنسي – مارسيليا (2)-(0) نيس.. خسارة رفاق عبد المنعم

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مارسيليا ضد نيس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويشارك محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه نيس.

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نهاية المباراة بفوز مارسيليا بثنائية دون رد

ق 75: طرد ديريك كورنيليوس مدافع مارسيليا

ق 54: جوووول الثاني لفريق مارسيليا عن طريق لويس هنريكي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مارسيليا بهدف دون رد

ق 40: جوووول أول نيل موباي يحرز التقدم لـ مارسيليا

ق 12: خطأ ضد دانتي مدافع نيس

انطلاق المباراة

نيس محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي
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