انتهت الدوري الفرنسي – مارسيليا (2)-(0) نيس.. خسارة رفاق عبد المنعم
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 17:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مارسيليا ضد نيس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
محمد عبد المنعم
النادي : نيس
ويشارك محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه نيس.
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نهاية المباراة بفوز مارسيليا بثنائية دون رد
ق 75: طرد ديريك كورنيليوس مدافع مارسيليا
ق 54: جوووول الثاني لفريق مارسيليا عن طريق لويس هنريكي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مارسيليا بهدف دون رد
ق 40: جوووول أول نيل موباي يحرز التقدم لـ مارسيليا
ق 12: خطأ ضد دانتي مدافع نيس
انطلاق المباراة
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