انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) برينتفورد

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

ق 82: هالاند يسدد مرة أخرى لكن كرة أرضية تألق فليكين في التصدي لها.

ق 81: هالاند يسدد كرة قوية في العارضة

ق 76: فليكن حارس برينتفورد يتصدى بشكل رائع أمام تسديدة سافينيو

ق 69: حارس برينتفورد ينقذ مرماه من تسديدة قوية أطلقها هالاند.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جووووووول هالاند يضرب مرة أخرى من صناعة إيدرسون.

ق 20: جوووووول إيرلينج هالاندبعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق1. جووووول أول لبرينتفورد عن طريق ويسا.

بداية المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برينتفورد
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