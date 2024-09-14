انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) برينتفورد

جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند

سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ

ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام

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انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) نوتينجهام.. خسارة الريدز