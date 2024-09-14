انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) برينتفورد
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 16:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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انتهت
ق 82: هالاند يسدد مرة أخرى لكن كرة أرضية تألق فليكين في التصدي لها.
ق 81: هالاند يسدد كرة قوية في العارضة
ق 76: فليكن حارس برينتفورد يتصدى بشكل رائع أمام تسديدة سافينيو
ق 69: حارس برينتفورد ينقذ مرماه من تسديدة قوية أطلقها هالاند.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: جووووووول هالاند يضرب مرة أخرى من صناعة إيدرسون.
ق 20: جوووووول إيرلينج هالاندبعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق1. جووووول أول لبرينتفورد عن طريق ويسا.
بداية المباراة
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