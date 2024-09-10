مباشر تصفيات أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(3) مصر.. خروج زيزو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوتسوانا ضد مصر في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

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ق 83: نزول مصطفى فتحي وناصر ماهر بدلا من حمدي فتحي وزيزو

ق 78: الشناوي يتصدى لتسديدة قوية

ق 75: خروج محمد حمدي ومحمد صلاح وتريزيجيه، ونزول النني وإبراهيم عادل وكوكا

ق 71: فرصة جديدة ضائعة أمام الشناوي

ق 70: فرصة ضائعة بغرابة

ق 56: جووووول صلاح

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين

ق 35: سقوط رامي ربيعة مرة أخرى

ق 29: جوووووول الثاني من تريزيجيه

ق 12: الثاني يضيع من زيزو بعد تمريرة من تريزيجيه

ق 5: جوووووووووووول تريزيجيه والأول

انطلاق المباراة