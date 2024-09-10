الركراكي يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري

كشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن تفاصيل إصابة مدافعه أشرف داري.

أشرف داري النادي : الأهلي المغرب

وتعرض داري للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة ليسوتو والمغرب في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ليسوتو: "أشرف داري تعرض لإصابة في الكاحل خلال التدريبات لذلك لم نرغب في المجازفة بمشاركته ونحن في انتظار الفحوصات الطبية".

وتابع "كنت أرغب في مشاركة داري أمام ليسوتو لكن لم يكتب له الحضور وتعرض للإصابة".

وانضم داري للأهلي قادما من بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة جورماهيا في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز منتخب المغرب على ليسوتو بهدف دون مقابل سجله براهيم دياز في الدقيقة 92.

وتصدر منتخب المغرب جدول الترتيب بالمجموعة برصيد 6 نقاط.

وتقام كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بالعام المقبل.

ويضمن منتخب المغرب المشاركة في البطولة بغض النظر عن نتائجه في التصفيات كونه مستضيف البطولة.