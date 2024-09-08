سيراميكا كليوباترا يخوض معسكر الإعداد في بولندا

أتم نادي سيراميكا كليوباترا كافة إجراءات إقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد في بولندا.

وعلم FilGoal.com أنه تم الانتهاء من الحصول على جميع التأشيرات الخاصة بالسفر لبولندا.

وعاين الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي كافة الصور الخاصة بأماكن الإقامة في المعسكر.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

كما فاز الفريق بكأس الرابطة المصرية للمرة الثانية على التوالي، وبناء عليه يشارك في كأس السوبر.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام بيراميدز الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا على التعاقد مع صديق أوجولا مقابل مبلغ مالي وانتقال بعض اللاعبين لبطل كأس الرابطة.

وعلم FilGoal.com سيراميكا اتفق مع بيراميدز على ضم 4 لاعبين وهم محمد رضا "بوبو" ويوسف أسامة نبيه وعبد الله مجدي وفخري لاكاي.

وجدد بيراميدز تعاقد الجنوب إفريقي فخري لاكاي قبل إعارته لصفوف سيراميكا كليوباترا ضمن الصفقة.

وكان محمد رضا انضم لصفوف بيراميدز في الصيف الماضي قادما من مودرن سبورت.

بينما انضم يوسف أسامة لصفوف بيراميدز بعد نهاية تعاقده مع الزمالك في الصيف الماضي.

أما عبد الله مجدي لعب الموسم الماضي معارا من بيراميدز لصفوف زد.