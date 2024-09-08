رومانو: سان جيرمان يستعد لتقديم عرض تجديد عقد لويس إنريكي

يستعد نادي باريس سات جيرمان لتقديم عرضه لتجديد عقد لويس إنريكي مدرب الفريق في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد المدرب الإسباني مع باريس سان جيرمان في صيف 2025.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن النادي يستعد لتقديم عرضه إلى إنريكي.

وأفاد رومانو أن إنريكي كان مشاركا بشكل كامل في خطط الانتقالات للنادي ويحظى بتقدير كبير من النادي.

وزعمت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إنريكي كان السبب الرئيسي في رفض التعاقد مع فيكتور أوسيمين لاعب نابولي خلال وقت الانتقالات الصيفية في فرنسا وإيطاليا.

وأكدت الصحيفة أن حتى رفض إنريكي جاء بعد إصابة مهاجمه جونسالو راموس، ويرى أن أوسيمين لن يستطيع التأقلم على طريقة لعبه.

ولعب فريق العاصمة الفرنسية تحت قيادة إنريكي 59 مباراة وفاز في 40 وتعادل في 12 وخسر في 7.

وسجل فريق إنريكي 155 هدفا، واستقبلت شباكه 54 هدفا.

وتوج إنريكي ببطولة الدوري والكأس السوبر المحليين في أول موسم له مع باريس سان جيرمان.

وانتهى أمر أوسيمين بالانتقال إلى جالاتسراي على سبيل الإعارة لمدة موسم.