مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: الأمور تسير بشكل طبيعي لضم بوبيندزا

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 14:19

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا - الجابون وجزر القُمر - كأس أمم إفريقيا 2021

نفى مصدر من الزمالك الأنباء المتداولة عن اقتراب المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا من الانتقال إلى الدوري الروماني.

وكشفت تقارير رومانية عن دخول رابيد بوخارست في مفاوضات مع بوبيندزا بناء على طلب ماريوس سوموديكا المدير الفني والذي سبق له تدريب ناديي الرائد والشباب في السعودية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لثلاث سنوات بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي.

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وكان الزمالك قد أعلن وصول بطاقة اللاعب الدولية يوم الجمعة الماضي.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "لا صحة للتقارير التي تتحدث عن اقتراب أرون بوبيندزا من الانتقال للدوري الروماني".

وشدد "الأمور تسير بشكل طبيعي خاصة مع امتلاك النادي للبطاقة الدولية".

واختتم المصدر تصريحاته "تم إرسال تذاكر الطيران للاعب من أجل الوصول إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة".

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اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

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