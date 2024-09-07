كرة يد - يحيى خالد يساهم في سان جيرمان للفوز على نيم بقيادة مهاب وسند
السبت، 07 سبتمبر 2024 - 23:32
كتب : FilGoal
انتصر باريس سان جيرمان على نيم في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة اليد بنتيجة 36-33.
المباراة شهدت مشاركة الثلاثي المصري، يحيى خالد مع باريس سان جيرمان، ومحمد سند ومهاب سعيد مع نيم.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18-14 لباريس سان جيرمان.
وتفوق نيم في الشوط الثاني بنتيجة 19-18 لكن ذلك لم يكن كافيا للعودة في النتيجة.
وسجل يحيى خالد 4 أهداف في اللقاء، فيما سجل مهاب وسند 12 هدفا لنيم بواقع 7 لمهاب و5 لسند.
ويتصدر مونبييليه ترتيب الدوري الفرنسي بفضل فوزه بنتيجة 31-18 على حساب سان رافائيل.
ويلعب أحمد هشام "دودو" بقميص مونبييليه وسجل 9 أهداف في المباراة الافتتاحية لفريقه.
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