مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1)-(1) إيطاليا.. جووووول ديماركو

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

فرنسا - بولندا - عثمان ديمبيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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ق 30: جووووول فيديريكو ديماركو بعد تسديدة رائعة على الطائر.

ق 5: رأسية قوية من داخل الـ6 ياردات من قبل دافيدي فراتيزي ترتطم في العارضة.

ق 1: جوووول برادلي باركولا بعد خطأ فادح من جيوفاني دي لورينزو بعد 14 ثانية فقط.

بداية المباراة

فرنسا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية مبابي
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