مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1)-(1) إيطاليا.. جووووول ديماركو
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
لمتابعة المباراة من هنا
-----------------------------------
ق 30: جووووول فيديريكو ديماركو بعد تسديدة رائعة على الطائر.
ق 5: رأسية قوية من داخل الـ6 ياردات من قبل دافيدي فراتيزي ترتطم في العارضة.
ق 1: جوووول برادلي باركولا بعد خطأ فادح من جيوفاني دي لورينزو بعد 14 ثانية فقط.
بداية المباراة
نرشح لكم
الأسرع بتاريخ فرنسا.. باركولا يسجل في إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية تشكيل دوري الأمم الأوروبية – مبابي يقود فرنسا وخماسي في وسط إيطاليا تقرير: ديباي يوافق على الانتقال إلى كورينثيانز وسيط انتقال أوسيمين إلى جالاتاسراي يكشف كواليس مثيرة في الصفقة استنزاف مدريد.. ماركا: إصابة مدافع الملكي ومدة غيابه حرب التصريحات مستمرة.. كومان: كلمات بيرخفاين لن تؤثر علي.. ومقتنع بما قلته "القصة لم تنته بعد".. تحديث من رومانو بشأن تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول بيرناردو سيلفا: جدول المباريات مجنون.. ما يحدث سخيف