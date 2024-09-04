خبر في الجول - بعدما تلقى عرضا من الزمالك.. فاركو يحدد سعر بيع محمود جهاد

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 14:55

كتب : حامد وجدي

محمود جهاد - فاركو

حدد نادي فاركو سعر بيع لاعبه محمود جهاد لأي ناد يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن فاركو حدد سعر بيع لاعبه محمود جهاد بعدما تلقى عرضا من نادي الزمالك لضمه.

ووضع فاركو سعر 25 مليون جنيه من أجل بيع محمود جهاد للزمالك.

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ويسعى نادي الزمالك لتدعيم خط الوسط بضم محمود جهاد صاحب الـ 23 عاما.

وعرض الزمالك على فاركو بسبب سعر محمود جهاد المرتفع، ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما عرض نادي الزمالك وضع بند أحقية الشراء في تعاقد اللاعب حال وافق نادي فاركو على فكرة الإعارة.

ويرتبط محمود جهاد بتعاقد مع نادي فاركو حتى صيف 2026.

وكان الزمالك يرغب في ضم محمود جهاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير.

من هو محمود جهاد؟

بدأ من دوري المدارس واستمر مع نادي النجوم حتى 2019 وانضم معارا لفاركو مع صعوده للممتاز وفعّل النادي تعاقده.

انضم من قبل لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين.

كان واحدا من عناصر روجيرو ميكالي في منتخب مصر الأولمبي والذي تأهل لأولمبياد باريس بتحقيق وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما لحساب المغرب.

يحب أسلوب لعب عمرو السولية محليا وبول بوجبا عالميا.

محمود جهاد فاركو الزمالك #ميركاتو
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