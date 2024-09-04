خبر في الجول – بتروجت يتمم اتفاقه لضم أحمد غنيم لاعب الاتحاد في صفقة انتقال حر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 13:48

كتب : عمرو نبيل

أحمد غنيم - الاتحاد السكندري

أتم تاني بتروجت الاتفاق مع أحمد غنيم لاعب الاتحاد السكندري من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق البترولي في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

أحمد غنيم

النادي : الاتحاد السكندري

بتروجت
الاتحاد السكندري

وعلم FilGoal.com أن بتروجت اتفق على ضم غنيم بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري.

وأن اللاعب وقع لمدة 3 مواسم مع بتروجت.

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غنيم البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف الاتحاد السكندري الموسم الماضي قادما من سبورتنج لكنه لم يشارك كثيرا مع زعيم الثغر.

ويجيد أحمد غنيم اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وسيكون أحمد غنيم ثاني صفقات بتروجت الصيفية بعد عبد العزيز السيد لاعب البنك الأهلي.

وعاد بتروجت من جديد للدوري الممتاز بعد 5 مواسم في الدرجة الثانية، إذ تصدر ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي.

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