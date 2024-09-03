دي ماريا: فان جال أسوأ مدرب عملت معه في مسيرتي.. وهذا ما يميز سكالوني

وصف آنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا ولاعب منتخب الأرجنتين السابق الهولندي لويس فان جال بأسوأ مدير فني عمل معه.

أنخل دي ماريا النادي : لاعب حر

وتحدث دي ماريا المتوج بكوبا أمريكا 2021 و2024 وبينهما كأس العالم 2022 قائلا: "أسوأ مدرب عملت معه هو فان جال بإمكانكم أن تكونوا واثقين من ذلك إن كان لديكم أي شك فأنا أوضحه حاليا".

وتعاون الثنائي في مانشستر يونايتد في موسم 2014-2015.

وبعدها رحل دي ماريا وأجبر يونايتد على بيعه إلى باريس سان جيرمان حيث ظل أحد ركائزه الأساسية حتى عام 2023.

وأشاد دي ماريا في حديثه لشبكة "إي إس بي إن" البرازيل بمدرب الأرجنتين الحالي ليونيل سكالوني قائلا: "هناك ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين فهو مدرب عظيم في كل شيء وطريقة تواصله مع الجهاز الفني واللاعبين وكيفية إدارته للمباريات أمر مثالي".

وأكمل "كذلك أليخاندرو سابيلا الذي كان له تأثيرا كبيرا على وتعلمت الكثير منه".

وأتم "من الصعب اختيار أفضل مدرب فقد عملت مع الكثير مثل جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي، لقد لعبت مع الكثير من المدربين الجيدين".