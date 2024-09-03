باناثينايكوس وأولمبياكوس يتوصلان لاتفاق مع مارسيليا لضم أوناحي.. والقرار بيد اللاعب

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 16:22

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - مارسيليا ضد نانت

كشف موقع فوت ميركاتو توصل كل من باناثينايكوس وأولمبياكوس إلى اتفاق مع أولمبيك مارسيليا بشأن ضم عز الدين أوناحي.

ويريد الفريقان ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن قرار اختيار أي الفريقين بيد اللاعب.

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ويمتد تعاقد أوناحي مع مارسيليا الفرنسي حنى صيف 2027.

على مدار فترة الانتقالات الصيفية كان أوناحي هدفا لأندية الدوري السعودي، كما ارتبط بالانتقال إلى نادي السد القطري.

ففي أواخر يوليو الماضي، كان أوناحي على بعد خطوة واحدة من الانتقال لنادي السد القطري.

وبحسب صحيفة الراية القطرية وقتها، فإن أوناحي كان قريبا من الانتقال لنادي السد.

موقع "لو سبورت 360" المغربي أشار في وقت سابق إلى أن مهدي بن عطية المدير الرياضي لنادي مارسيليا ضغط على أوناحي للتوقيع لأحد الفرق القطرية.

وأضاف التقرير ذاته أن بن عطية هدد اوناحي بالإبعاد عن تشكيلة مارسيليا في حال رفضه الانتقال للدوري القطري.

أوناحي صاحب الـ 24 عاما يلعب في مارسيليا منذ يناير 2023 قادما من أنجيه.

ولعب أوناحي 44 مباراة مع مارسيليا وسجل 3 أهداف وصنع آخر في جميع المسابقات.

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