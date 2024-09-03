لابورتا: أولمو تسبب في رحيل جوندوجان عن برشلونة.. وسبب عدم ضم كانسيلو وجواو فيليكس

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة سبب رحيل إلكاي جوندوجان عن فريقه خلال الانتقالات الصيفية الجارية ليعود على ناديه السابق مانشستر سيتي.

جواو فيليكس

النادي : تشيلسي

جواو كانسيلو

النادي : الهلال

إلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

برشلونة

وتحدث لابورتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "لقد كان القرار بسبب أسباب رياضية بحتة".

وواصل "بعد التعاقد مع داني أولمو لم يكن دور جوندوجان واضحا لأنهما يلعبان في المركز ذاته".

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وشدد رئيس برشلونة "جوندوجان لاعب وشخصية ممتازة".

أما عن عدم ضم جواو كانسيلو وجواو فيليكس عقب نهاية الإعارة من مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد قال: "قررنا القيام بخطة مختلفة بشأن قائمة الفريق".

وأردف "كلا اللاعبين كانا معارين لذا عقب نهاية الإعارة عادا لأنديتهما وهذا طبيعي".

وانتقل كانسيلو في النهاية إلى الهلال وفيليكس إلى تشيلسي.

وبسؤاله عن سبب عدم ضم نيكو ويليامز من أتليتك بلباو قال: "لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي احتراما لبلباو".

أما عن قدوم داني أولمو فقال لابورتا: "هذا يثبت ما قلته قبل عدة أشهر أن برشلونة مستعد لضم لاعبين بعقود مرتفعة".

برشلونة جوندوجان كانسيلو جواو فيليكس
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