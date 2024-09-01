انتظام لاعبي الأهلي وبيراميدز والنني في معسكر منتخب مصر

انتظم لاعبي الأهلي في معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وانضم من الأهلي كل من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – رامي ربيعة – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – إمام عاشور.

وشهد المعسكر أيضا انضمام ثلاثي بيراميدز محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

كما انضم لمعسكر منتخب مصر محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي.

وذلك بعد انضمام ثلاثي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة أمس السبت.

ومن قبلهم السداسي حمدي فتحي والمهدي سليمان ومحمد الشامي وأحمد رمضان وخالد صبحي وأسامة فيصل.

ويتبقى انضمام كل من محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – محمد صلاح (ليفربول) – عمر مرموش (فرانكفورت) – تريزيجيه (طرابزون التركي) – مصطفى محمد (نانت).

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.

وستقام مباراة مصر ضد كاب فيردي في القاهرة يوم 6 سبتمبر.

وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.