مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) بلد الوليد.. نهاية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد منافسه ريال بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بلد الوليد في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: جووووول جول كوندي بعد تسديدة عقب عرضية من ركلة ركنية.

ق 24: جووووول ليفاندوفسكي بعد تمريرة رائعة أخرى لكن من لامين جمال، وتسلم رائع من ليفاندوفسكي ثم سدد الكرة وسكنت الشباك.

ق 20: جوووول رافينيا بعد تمريرة رائعة من باو كوبارسي ليسدد رافينيا الكرة في المرمى.

ق 9: أولمو يسجل الهدف الأول لبرشلونة، لكن كان في موقف تسلل.

ق 4: داني أولمو يسدد كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات وترتطم في القائم عقب عرضية من روبرت ليفاندوفسكي.

بداية المباراة