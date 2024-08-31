مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) هوفنهايم.. مرموش يهدد مبكرا

السبت، 31 أغسطس 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش - دورتموند ضد فرانكفورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانفكورت ضد هوفنهايم.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

عمر مرموش يبدأ في التشكيل الأساسي لأرسنال.

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تسديدة من عمر مرموش باليسرى فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

عمر مرموش عمر مرموش - فرانكفورت الدوري الألماني
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