مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) هوفنهايم.. مرموش يهدد مبكرا
السبت، 31 أغسطس 2024 - 16:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانفكورت ضد هوفنهايم.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
عمر مرموش يبدأ في التشكيل الأساسي لأرسنال.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسديدة من عمر مرموش باليسرى فوق المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
أرسنال وبرايتون يتعادلان في يوم تألق الحارسين سام مرسي وفيليبس يقودان تشكيل إبسويتش أمام فولام.. والحمادي على الدكة مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة هوفنهايم يويفا يكشف المواعيد الجديدة لدوري أبطال أوروبا.. ليالي الخميس والمباريات تستمر للعام المقبل تقارير: تريزيجيه ينتقل إلى الريان القطري نابولي يستبعد أوسيمين من قائمته.. ويمنح القميص رقم 9 لـ لوكاكو انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (1) - (1) برايتون.. تعادل صلاح يكشف سر أهدافه ضد مانشستر يونايتد.. كيف تغير وأغنية يحبها