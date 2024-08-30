أحمد سالم: الاحتفاظ بزيزو هو الأقرار الأنسب.. وأرسلنا الغرامات المستحقة لرفع إيقاف القيد

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

وصف أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك قرار ناديه بالاحتفاظ بلاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" بالأنسب.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي مساء أمس الخميس الاحتفاظ بزيزو رغم تقدم أحد الأندية العربية بعرض لضمه.

وتحدث أحمد سالم لقناة "الزمالك" التليفزيونية قائلا: "بيان الزمالك يشرح كل شيء عن مصير زيزو بداية من تلقيه عرضا من أحد الأندية العربية ويتبقى سنة في تعاقده مع النادي".

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وأكمل "وليس معنى استقبال عروض أن اللاعب معروض للبيع وبعد دراسة الأمر ونحن الآن على وشك خوض السوبر الإفريقي وبطولة الدوري في الموسم الجديد لذا كان الاحتفاظ بزيزو هو القرار الأنسب ومثلما هو تمسك بالنادي فالنادي متمسك به لأنه من أعمدة النادي الأساسية".

وعن الانتقاد الموجه لمجلس إدارة الزمالك قال: "أطمئن جمهور الزمالك مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده والوضع أصعب مما يتصور الكثير".

وواصل "أوجه رسالة مباشرة لأي شخص يقول إن المجلس كان يعرف الأزمات من قبل قدومه بل هناك الكثير من المشاكل التي ظهرت التي كانت مفاجأة ولا تظهر سوى من الداخل".

وبسؤاله هل تم تسوية الغرامات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل رفع إيقاف القيد أجاب "نعم تم إرسال الغرامات وفي انتظار الرد الرسمي لأن موقع فيفا يحدث الموقف كل يوم إثنين أي أن القيد يمكن أن يكون تم رفعه لكن يرفع الحظر عن النظام كل يوم إثنين".

الزمالك زيزو
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