مباشر اليوم الأخير من الانتقالات - فشل انتقال إبراهيم عادل لخيتافي.. تطور هام في انتقال سانشو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025.

ويغلق باب الانتقالات مساء اليوم في كل من الخمسة دوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

يذكر أن سوق الانتقالات في السعودية سيغلق في 2 سبتمبر المقبل.

وسيتم تحديث الخبر بشكل مستمر مع حدوث الصفقات على مدار اليوم.

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رومانو: كينجسلي كومان رفض عرض الهلال وكافة العروض الأوروبية الأخرى، اللاعب الفرنسي قرر الاستمرار مع بايرن ميونيخ.

رومانو: تشيلسي قدم عرضا رسميا لمانشستر يونايتد لاستعارة سانشو مشابه لعرض يوفنتوس، اللاعب موافق على الانتقال لتشيلسي.

FilGoal.com: بيراميدز يرفض عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل بسبب خلاف حول المقابل المادي للصفقة.

أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس يعلن بقاء المدافع مارك جويهي ضمن صفوف الفريق وعدم رحيله في ظل امتلاكه لعرض من نيوكاسل.

سفيان أمرابط ينتقل من فيورنتينا إلى فنربخشه رسميا.

ساوثامبتون يعلن رسميا انضمام آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال في صفقة انتقال نهائي لأربع سنوات.

هانزي فليك مدرب برشلونة: إريك جارسيا سوف يستمر معنا ولن يعود إلى جيرونا بعد نهاية إعارته التي حدثت الموسم الماضي.

سكاي سبورتس: تشيلسي يقترب من ضم سانشو من مانشستر يونايتد، كل خيارات الإعارة أو الانتقال النهائي مطروحة على الطاولة.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية: التعاون يطلب ضم فيرمينو من أهلي جدة.

ماركا الإسبانية: ريال مدريد يرفض العرض الأول من ريال بيتيس لضم داني سيبايوس.

ليكيب الفرنسية: ليستر سيتي يتحرك بقوة لضم مصطفى محمد من نانت.

رومانو: جيمس وارد براوس سينتقل من وست هام إلى نوتنجام معارا.

رومانو: ويلفريد زاها سينتقل إلى ليون من جالاتا سراي.

رومانو: صفقة تبادلية تجرى الآن بين ميلان وروما، تامي أبراهام سينتقل لميلان وأليكسيس ساليمايكيرس سينضم لروما.

سكاي سبورتس الإنجليزية: أهلي جدة اتفق مع برينتفورد على ضم إيفان توني مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

مدير بايرن ماكس إبيرل عن إبرام صفقات جديدة: لن نضم أي لاعب ربما يرحل عنا لاعب واحد فقط.

رومانو: النصر يتمم اتفاقه مع لايبزيج للتعاقد مع محمد سيماكان مدافع الفريق صاحب الـ24 عاما.

فابريزيو رومانو: أهلي جدة وضع شرطا جزائيا في العرض المقدم لأوسيمين أقل من 100 مليون يورو يسمح له بالعودة إلى أوروبا مجددا، النادي السعودي اتفق مع نابولي والآن القرار في يد اللاعب.

الخبر الأبرز بالطبع سيكون مصير النيجيري مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين ما بين تشيلسي وأهلي جدة، فأين ينتقل بطل الدوري الإيطالي في عام 2023؟