مباشر اليوم الأخير من الانتقالات - نايف أكرد للدوري الإسباني.. وليجانيس يضم بديل مصطفى محمد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025.

ويغلق باب الانتقالات مساء اليوم في كل من الخمسة دوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

يذكر أن سوق الانتقالات في السعودية سيغلق في 2 سبتمبر المقبل.

وسيتم تحديث الخبر بشكل مستمر مع حدوث الصفقات على مدار اليوم.

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رسميا - ريال سوسيداد يعلن ضم المدافع المغربي نايف أكرد (طالع التفاصيل)

رسميا – ريال بيتيس الإسباني يعلن ضم جيوفاني لو سيلسو قادما من توتنام حتى 2028. (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: إيفرتون يتحرك لضم أرماندو برويا من تشيلسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بـ 30 مليون جنيه إسترليني.

رسميا - ليدز يونايتد يضم إيزاك شيمدت من سانت جالين السويسري.

رسميا - نوتينجهام فوريست يضم جيمس وارد براوس من وست هام على سبيل الإعارة، والبرازيلي موروتو من بنفيكا لمدة 5 مواسم.

رسميا - كريستيال بالاس يعلن ضم إيدي نيكيتاه لمدة 5 مواسم. (طالع التفاصيل)

رسميا - بديل مصطفى محمد.. ليجانيس يضم سيباستيان هالر من دورتموند على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

زميل سامسون أكينيولا السابق.. اتحاد جدة يضم براينت أورتيجا من كاراكاس الفنزويلي ويعيره مباشرة لنادي جدة (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: سترلينج يصل إلى مقر تدريبات أرسنال لإجراء الكشف الطبي.

رسميا - فيورنتينا يعلن ضم إدواردو بوفي وروبن جوسينس وكلاهما على سبيل الإعارة من روما ويونيون برلين

رسميا - ليون يستعير ويلفريد زاها من جالاتاسراي. (طالع التفاصيل)

رسميا – روما يضم كوني مانو من جلادباخ على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء. (طالع التفاصيل)

رومانو: لا اتفاق بين فيكتور أوسيمين وتشيلسي على إتمام التعاقد حتى الآن.

رومانو: كومو توصل لاتفاق لضم إيفان بيرسيتش.

رسميا - ستاد رين الفرنسي يضم جوتا لاعب اتحاد جدة (طالع التفاصيل)

رسميا – لاتسيو يتعاقد مع صامويل جيجو من مارسيليا مقابل 3.5 مليون يورو.

رسميا - مانشستر يونايتد يعلن ضم مانويل أوجارتي قادما من باريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

رسميا - أرسنال يضم نيتو حارس ساوثامبتون. (طالع التفاصيل)

ذا أثلتيك: أرسنال يعمل على ضم رحيم سترلينج من تشيلسي في الساعات الأخيرة.

التجربة الأولى خارج يونايتد.. نابولي يتعاقد مع مكتوميناي (طالع التفاصيل)

مصدر من الإسماعيلي يوضح لـ FilGoal.com سبب رفض عرضي الأهلي وبيراميدز لضم الساعي وعبد الرحمن مجدي (طالع التفاصيل)

لن يرحل في الساعات الأخيرة؟ مصطفى محمد في قائمة نانت لمواجهة مونبييليه في الدوري الفرنسي غدا السبت. (طالع التفاصيل)

رسميا - الفرنسي نبيل فقير يزامل النني في الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

رسميا - الزمالك يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: اتفاق بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على انتقال جادون سانشو إلى البلوز على سبيل الإعارة مع إلزام بالشراء في نهاية الموسم. التفاوض الآن مستمر على قيمة الشراء.

وفقا لموقع رابطة الدوري الإيطالي.. بلال مظهر عبد الرحمن وقع لنادي كومو بشكل رسمي لكن دون الإعلان حتى الآن. (طالع التفاصيل)

رسميا - الجناح الإكوادوري جونزالو بلاتا من السد القطري لفلامنجو البرازيلي حتى 2029. (طالع التفاصيل)

ليكيب الفرنسية: ليجانيس الإسباني أرسل عرضا بقيمة 10 ملايين يورو لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي (طالع التفاصيل)

سكاي: فيورنتينا يقترب من التعاقد مع روبن جوسينس قادما من يونيون برلين على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء حال تحقيق أهداف معينة مقابل 7.5 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

رومانو: الهلال يقدم عرضا لـ بنفيكا لضم ماركوس ليوناردو مقابل 40 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

رسميا: فالنسيا يعلن التعاقد مع إنزو بارينيتشيا على سبيل الإعارة قادما من أستون فيلا دون بند أحقية الشراء.

رسميا: إعارة خوان بيرنات من باريس سان جيرمان لفياريال (طالع التفاصيل)

رسميا: الدحيل يضم الفرنسي بنجامان بوريجو من رين (طالع التفاصيل)

رسميا: تشيلسي يعير حارسه دوردي بيتروفيتش لصفوف ستراسبورج الفرنسي. (طالع التفاصيل)

رسميا: ريال مدريد يعير لاعبه جيسوس رينيار إلى غرناطة حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

رسميا: النصر السعودي يضم البرازيلي ويسلي قادما من كورينثيانز. (طالع التفاصيل)

أياكس يعلن موافقته على بيعه لاعبه سيلفينو فوس لميلان.

صحيفة أبولا البرتغالية: بلال مظهر عبد الرحمن سينتقل لإشتريلا أمادورا البرتغالي لمدة 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

رومانو: كينجسلي كومان رفض عرض الهلال وكافة العروض الأوروبية الأخرى، اللاعب الفرنسي قرر الاستمرار مع بايرن ميونيخ.

رومانو: تشيلسي قدم عرضا رسميا لمانشستر يونايتد لاستعارة سانشو مشابه لعرض يوفنتوس، اللاعب موافق على الانتقال لتشيلسي.

FilGoal.com: بيراميدز يرفض عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل بسبب خلاف حول المقابل المادي للصفقة.

أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس يعلن بقاء المدافع مارك جويهي ضمن صفوف الفريق وعدم رحيله في ظل امتلاكه لعرض من نيوكاسل.

سفيان أمرابط ينتقل من فيورنتينا إلى فنربخشه رسميا.

ساوثامبتون يعلن رسميا انضمام آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال في صفقة انتقال نهائي لأربع سنوات. (طالع التفاصيل)

هانزي فليك مدرب برشلونة: إريك جارسيا سوف يستمر معنا ولن يعود إلى جيرونا بعد نهاية إعارته التي حدثت الموسم الماضي.

سكاي سبورتس: تشيلسي يقترب من ضم سانشو من مانشستر يونايتد، كل خيارات الإعارة أو الانتقال النهائي مطروحة على الطاولة.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية: التعاون يطلب ضم فيرمينو من أهلي جدة.

ماركا الإسبانية: ريال مدريد يرفض العرض الأول من ريال بيتيس لضم داني سيبايوس.

ليكيب الفرنسية: ليستر سيتي يتحرك بقوة لضم مصطفى محمد من نانت. (طالع التفاصيل)

رومانو: جيمس وارد براوس سينتقل من وست هام إلى نوتنجام معارا.

رومانو: ويلفريد زاها سينتقل إلى ليون من جالاتا سراي.

رومانو: صفقة تبادلية تجرى الآن بين ميلان وروما، تامي أبراهام سينتقل لميلان وأليكسيس ساليمايكيرس سينضم لروما.

سكاي سبورتس الإنجليزية: أهلي جدة اتفق مع برينتفورد على ضم إيفان توني مقابل 40 مليون جنيه إسترليني. (طالع التفاصيل)

مدير بايرن ماكس إبيرل عن إبرام صفقات جديدة: لن نضم أي لاعب ربما يرحل عنا لاعب واحد فقط.

رومانو: النصر يتمم اتفاقه مع لايبزيج للتعاقد مع محمد سيماكان مدافع الفريق صاحب الـ24 عاما.

فابريزيو رومانو: أهلي جدة وضع شرطا جزائيا في العرض المقدم لأوسيمين أقل من 100 مليون يورو يسمح له بالعودة إلى أوروبا مجددا، النادي السعودي اتفق مع نابولي والآن القرار في يد اللاعب.

الخبر الأبرز بالطبع سيكون مصير النيجيري مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين ما بين تشيلسي وأهلي جدة، فأين ينتقل بطل الدوري الإيطالي في عام 2023؟