لقيد صفقاته الجديد.. الوداد يعلن رفع إيقاف القيد

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

كاسيوس ميليولا - الوداد

أعلن نادي الوداد المغربي رفع إيقاف القيد عن الفريق بعد إغلاق القضايا المتعلقة بالمستحقات المتأخرة.

وسيتمكن الوداد من قيد صفقاته الجديدة التي أبرمها تحضيرا للموسم الجديد.

وكشف الوداد عبر صفتحة الرسمية على فيسبوك عن إغلاق جميع القضايا ورفع إيقاف القيد عن النادي.

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وسدد الوداد مستحقات كل من سفيان كركاش ويحيى ندراني وكارتييه ديمبل، لاعبيه السابقين إضافة إلى ديون عالقة من حسنية أغادير ونادي كورتريك البلجيكي في صفقة لامكيلزي.

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وأبرم الوداد العديد من الصفقات تحضيرا للموسم الجديد أبرزها: عبد العالي المحمدي ومحمد رايحي وكاسيوس ميليولا مهاجم صنداونز السابق.

ويقود الوداد المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكيونا مدرب صنداونز السابق.

وخاض الوداد عدة معسكرات إعدادية في تونس وبنسليمان والدار البيضاء، تخللتها أربع مباريات ودية.

وسيبدأ الوداد مشواره في الدوري المغربي بمواجهة المغرب الفاسي خارج الديار يوم الجمعة المقبل.

الوداد المغربي كاسيوس ميليولا
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