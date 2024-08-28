انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3)-(2) ضمك.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك ضد الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي.

ويلعب ضمك أمام الهلال بعد قليل في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويشارك الدولي المصري طارق حامد أساسيا مع ضمك.

فيما يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم الهلال أمام ضمك.

لمتابعة مباراة الهلال أمام ضمك دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق90 ياسين بونو يتصدى ويمنع الهدف الثالث لنادي ضمك

ق84 ميتروفيتش يسجل الهدف الثالث لنادي الهلال

ق73 مصعب الجوير يسجل هدف التعادل لنادي الهلال

ق53 كومانو يسجل هدف التعادل لنادي ضمك

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بداية الشوط الثاني

ق45+5 ميتروفيتش يسجل في شباك ضمك بضربة رأسية

ق19 هدف ملغي بداعي التسلل على أليكساندر ميتروفيش لاعب الهلال.

ق5 تسديدة قوية من كاليدو كوليبالي تمنعها العارضة

انطلاق المباراة

طارق حامد
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