خبر في الجول - خيتافي يقدم عرضا لاستعارة إبراهيم عادل.. وموقف بيراميدز

قدم نادي خيتافي الإسباني عرضا لـ بيراميدز لضم إبراهيم عادل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز طلب مليون دولار للموافقة على عرض الفريق الإسباني.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الجارية.

ويرغب خيتافي في وضع نسبة إعادة بيع مستقبلي كبيرة لصالح بيراميدز لتعويض قيمة الإعارة المنخفضة.

وسبق أن كشفت صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية، أنه يتعين على رينجرز دفع 5 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع إبراهيم عادل.

وأوضح التقرير ذاته ان ليستر سيتي وإبسويتش مهتمان أيضا بضم اللاعب بعد تألقه اللافت في أولمبياد باريس 2024.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي لكنه لا يستبعد الانضمام إلى رينجرز.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن مسؤولي رينجرز يصروا على أنهم لم يتقدموا بعروض رسمية، لكن ممثلي النادي يستعدوا للتفاوض مع قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم إبراهيم عادل مستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وسجل إبراهيم عادل 3 أهداف مع المنتخب الأولمبي في باريس، بواقع هدفين في إسبانيا وهدف في باراجواي.

وانضم إبراهيم عادل البالغ من العمر 23 عاما لصفوف بيراميدز ووقتها كان اسمه "الأسيوطي" في عام 2018 قادما من المريخ البورسعيدي.

واستهل خيتافي مشواره في الدوري الإسباني بتعادلين ويحتل المركز الـ 12 برصيد نقطتين.