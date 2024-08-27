مباشر كأس مصر - المصري (0)-(1) بيراميدز.. مشاركة صلاح محسن ودغموم

فوت ميركاتو: أشرف داري في طريقه لـ الأهلي وتحديد موعد الكشف الطبي

فوت ميركاتو: بنتايك في مصر للتفاوض مع الزمالك لكن 3 أندية مستعدة لخطفه

زد ينهي أحلام الإسماعيلي ويطير إلى نهائي كأس مصر

تشكيل الكأس - الشامي يقود هجوم المصري.. وبيراميدز بالقوة الضاربة وغياب رمضان صبحي

خبر في الجول - الزمالك يستخرج تأشيرة كريم البركاوي.. وموعد وصوله

خبر في الجول – تفاصيل انتقال عبد المنعم من الأهلي لـ نيس.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي

في الجول يكشف موقف صفقات الأهلي والزمالك من السوبر الإفريقي.. وخطوة من الاتحاد المصري

كما كشف في الجول.. الإنتاج الحربي يعلن انتقال عبد الرحمن أسامة لـ مودرن سبورت