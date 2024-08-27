مباشر كأس مصر - المصري (0)-(1) بيراميدز.. مشاركة صلاح محسن ودغموم
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 20:46
كتب : FilGoal
يلعب فريق المصري أمام بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.
ويقام اللقاء على استاد برج العرب ويتأهل الفائز لملاقاة زد في النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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مشاركة صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم بدلا من حسين فيصل وسمير فكري بين شوطي اللقاء
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44 تسديدة من ميدو جابر لكن بجوار القائم الأيسر
ق42 ضربة خلفية مزدوجة من الشامي لكن الشناوي يتصدى
ق32 محمد الشامي يهدر فرصة هدف محقق بصورة غريبة
ق17 الشناوي يتألق ويحرم المصري من التعادل بعد تسديدة ميدو جابر
ق10 جووووول أول من فخري لاكاي بعد تمريرة أرضية من وليد الكرتي
ق5 الأول يضيع بعد تسديدة مصطفى فتحي تمر بجانب فيستون ماييلي
انطلاق المباراة
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