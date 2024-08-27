انتهت كأس مصر - المصري (1) 3-4 (1) بيراميدز.. حُسمت بركلات الترجيح

يلعب فريق المصري أمام بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب ويتأهل الفائز لملاقاة زد في النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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الركلة الخامسة: أحمد سامي يهدر لبيراميدز - باهر المحمدي يهدر في العارضة (4-3 لبيراميدز)

الركلة الرابعة: وليد الكرتي يسجل لبيراميدز - محمود حمادة يسجل للمصري (4-3 لبيراميدز)

الركلة الثالثة: محمد بوبو يسجل لبيراميدز - حسن علي يسجل للمصري (3-2 لبيراميدز)

الركلة الثانية: مروان حمدي يسجل لبيراميدز - عمرو سعداوي يهدر للمصري (2-1 لبيراميدز)

الركلة الأولى: كريم حافظ يسجل لبيراميدز - ميدو جابر يسجل للمصري (1-1)

ركلات الترجيح

نهاية الشوط الثاني واللجوء لشوطين إضافيين

ق91 بلاتي توريه يهدر فرصة هدف قاتل

ق83 جووووول صلاح محسن

ق69 الشناوي يتألق أمام تسديدة الشامي

ق58 طرد محمود مرعي بعد العودة لتقنية الفيديو

ق52 الشامي يهدر فرصة سهلة جديدة

مشاركة صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم بدلا من حسين فيصل وسمير فكري بين شوطي اللقاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 تسديدة من ميدو جابر لكن بجوار القائم الأيسر

ق42 ضربة خلفية مزدوجة من الشامي لكن الشناوي يتصدى

ق32 محمد الشامي يهدر فرصة هدف محقق بصورة غريبة

ق17 الشناوي يتألق ويحرم المصري من التعادل بعد تسديدة ميدو جابر

ق10 جووووول أول من فخري لاكاي بعد تمريرة أرضية من وليد الكرتي

ق5 الأول يضيع بعد تسديدة مصطفى فتحي تمر بجانب فيستون ماييلي

انطلاق المباراة