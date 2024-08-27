انتهت كأس مصر – الإسماعيلي (0) - (1) زد.. إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الإسماعيلي وزد التي تقام في استاد الإسماعيلية في نصف نهائي كأس مصر.

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نهاية المباراة بفوز زد بهدف دون رد وتأهله إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ق90+1: انفراد تام لزد ومرر مصطفى زيكو الكرة وزميله عبد الله مجدي بدلا من التسجيل في الشباك بسهولة تألق عبد الرحمن الدح وشتت الكرة قبل أن تسكن الشباك.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق74: تسديدة من محمد عبد السميع تصدى لها علي لطفي على مرتين.

ق61: رأسية من مصطفى زيكو مرت بجوار مرمى الإسماعيلي بقليل.

ق51: تسديدة مباغته من نادر فرج مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم زد بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: تسديدة من عمر الساعي تصدى لها علي لطفي بثبات.

ق35: مازال زد متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق18: تسديدة قوية من معط مجاسا لاعب زد من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ق15: جوول أووول يسجل الهدف الأول لزد بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق10: هدوء في المباراة وانحسار اللعب في وسط الملعب.

انطلاق المباراة.