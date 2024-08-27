كأس مصر - قطة يقود زد أمام الإسماعيلي.. وشادي حسين وزيكو على الدكة

يقود أحمد عاطف قطة تشكيل نادي زد خلال مواجهة الإسماعيلي المرتقبة.

ويلعب الإسماعيلي أمام زد ضمن نصف نهائي كأس مصر.

فيما يتواجد ليوناردو كاموني في التشكيل الأساسي، ويتواجد مصطفى زيكو وشادي حسين على مقاعد البدلاء.

وأعلن مجدي عبد العاطي تشكيل زد لمواجهة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي جمال – مصطفى العش – محمد إسماعيل - محمد أشرف

الوسط: أحمد عاطف قطة – بيتر موتوموسي – ماتا ماجاسا

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ليوناردو كاموني – مصطفى سعد