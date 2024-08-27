تشكيل الإسماعيلي – عمر الساعي ومروان حمدي أساسيان ضد زد في كأس مصر

يتواجد عمر الساعي في تشكيل الإسماعيلي الأساسي وبجواره عماد حمدي في وسط الدراويش أمام زد.

ويلتقي الإسماعيلي مع منافسه زد في ملعب الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر 2023-2024.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في النهائي مع المنتصر من مباراة بيراميدز والمصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كمال السيد

في الدفاع: محمد بيومي- محمد نصر- محمد عمار- عبد الكريم مصطفى

في الوسط الدفاعي: مروان حمدي- عماد حمدي

في الوسط الهجومي: عمر الساعي- محمد عبد السميع- نادر فرج

في الهجوم: خالد النبريص

وتأهل الإسماعيلي لنصف النهائي بالفوز على طلائع الجيش فيما انتصر زد على مودرن سبورت.