تشكيل الإسماعيلي – عمر الساعي ومروان حمدي أساسيان ضد زد في كأس مصر
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 17:19
كتب : FilGoal
يتواجد عمر الساعي في تشكيل الإسماعيلي الأساسي وبجواره عماد حمدي في وسط الدراويش أمام زد.
ويلتقي الإسماعيلي مع منافسه زد في ملعب الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر 2023-2024.
وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في النهائي مع المنتصر من مباراة بيراميدز والمصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كمال السيد
في الدفاع: محمد بيومي- محمد نصر- محمد عمار- عبد الكريم مصطفى
في الوسط الدفاعي: مروان حمدي- عماد حمدي
في الوسط الهجومي: عمر الساعي- محمد عبد السميع- نادر فرج
في الهجوم: خالد النبريص
وتأهل الإسماعيلي لنصف النهائي بالفوز على طلائع الجيش فيما انتصر زد على مودرن سبورت.
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