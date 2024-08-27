حازم إمام: يتحدثون في الكرة ويجهلوا الفارق بين الرابطة والاتحاد.. حقيقة أزمة صلاح ومشكلة الثلاثي وفيتوريا

محمد إبراهيم: العودة للزمالك؟ ليست كل الأحلام تتحقق

أشرف نصار لـ في الجول: أسامة فيصل غير معروض للبيع.. وسبب التعاقد مع ريان

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تفضيل بنتايك عن جوناثان نجويم

خبر في الجول - مروان داوود ينتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة

تقرير فرنسي: بديلا لـ فتوح.. الزمالك يفاوض المغربي بنتايك ظهير سانت إيتيان

تقرير فرنسي: إعلان انضمامه لـ نيس يقترب.. عبد المنعم حصل على تأشيرته

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلب الجزيري فسخ تعاقده مع الفريق

الجزيري يحصل على جنسية دولة دومينيكا