مدرب كايزر تشيفس يكشف موقف فريقه من التعاقد مع بيرسي تاو وفيستون ماييلي
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 00:22
كتب : FilGoal
كشف نصر الدين النابي مدرب كايزر تشيفس عن موقف ناديه من التعاقد مع بيرسي تاو لاعب الأهلي وفيستون ماييلي لاعب بيراميدز.
فيستون ماييلي
النادي : بيراميدز
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
وقال النابي عبر قناة أون تايم سبورتس: "ليس هناك مفاوضات مع بيرسي تاو لأنني أعتقد أن لا يزال هناك سنة في عقده وكايرز تشيفس يحترم القوانين وإذا كان هناك رغبة في ضمه ستكون عبر القنوات الرسمية لأننا نحترم القوانين ونحترم الأهلي الفريق الكبير وحتى الآن لم نفتح أي خطوط مفاوضات مع الأهلي".
وأضاف "دربت فيستون مايلي في يانج أفريكانز النادي الذي تطور بصفوفه ونحن في تواصل دائم ونعرف أن بيراميدز لن يفرط فيه، كنا نتمنى التعاقد معه ولكن لا أعتقد أن هناك إمكانية لذلك حاليا".
ويقود النابي فريق كايرز تشيف بداية من الموسم الحالي ولكنه لم يخوض أي مباراة رسمية حتى الآن.
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