مدرب كايزر تشيفس يكشف موقف فريقه من التعاقد مع بيرسي تاو وفيستون ماييلي

كشف نصر الدين النابي مدرب كايزر تشيفس عن موقف ناديه من التعاقد مع بيرسي تاو لاعب الأهلي وفيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

وقال النابي عبر قناة أون تايم سبورتس: "ليس هناك مفاوضات مع بيرسي تاو لأنني أعتقد أن لا يزال هناك سنة في عقده وكايرز تشيفس يحترم القوانين وإذا كان هناك رغبة في ضمه ستكون عبر القنوات الرسمية لأننا نحترم القوانين ونحترم الأهلي الفريق الكبير وحتى الآن لم نفتح أي خطوط مفاوضات مع الأهلي".

وأضاف "دربت فيستون مايلي في يانج أفريكانز النادي الذي تطور بصفوفه ونحن في تواصل دائم ونعرف أن بيراميدز لن يفرط فيه، كنا نتمنى التعاقد معه ولكن لا أعتقد أن هناك إمكانية لذلك حاليا".

ويقود النابي فريق كايرز تشيف بداية من الموسم الحالي ولكنه لم يخوض أي مباراة رسمية حتى الآن.