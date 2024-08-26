مصدر من الزمالك لـ في الجول يكشف تطورات المفاوضات مع بنشرقي
الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 15:19
كتب : FilGoal
كشف مصدر من نادي الزمالك عن تطورات المفاوضات مع أشرف بنشرقي الجناح المغربي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أشرف بنشرقي
النادي : الريان
وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "توقفنا قليلا عن المفاوضات مع بنشرقي منذ فترة بسبب رفض اللاعب تقليل راتبه السنوي".
وانتهى تعاقد الجناح المغربي مع الريان بنهاية الموسم الماضي.
وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.
وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.
كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.
ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.
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