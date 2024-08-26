مواعيد مباريات الاثنين 26 أغسطس.. تريزيجيه ويوفنتوس والدوري الإسباني

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 10:45

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يلتقي فريق طرابزون سبور بقيادة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" ضد قيصري سبور في الجولة الثالثة من الدوري التركي.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بينما تبدأ مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

الدوري التركي

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طرابزون سبور × قيصري سبور.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × يوفنتوس.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

كالياري × كومو.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري الإسباني

فياريال × سيلتا فيجو.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

محمود حسن تريزيجيه الدوري الإسباني الدوري الإيطالي يوفنتوس طرابزون
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