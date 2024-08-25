مادويكي: كنت محظوظا في الهدف الأول.. وبالمر لا يصدق وطريقة اللعب تسمح لنا بالاستحواذ

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

مادويكي - تشيلسي

أقر نوني مادويكي لاعب تشيلسي أنه كان محظوظا في تسجيل هدفه الأول في شباك ولفرهامبتون.

وحقق تشيلسي فوزا كبيرا على ولفرهامبتون بستة أهداف مقابل هدفين بمباراة أقيمت على ملعب الاخير في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب الإنجليزي للصحفيين عقب المباراة: "اليوم يعني الكثير، كنت أحاول حقا أن أكون ذكيا وأنتظر اللحظة المناسبة".

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وأضاف "طريقة اللعب تسمح لنا بالحفاظ على الاستحواذ وصناعة الهجمات، ربما في الشوط الأول كان المستوى متقاربا بيننا، لكن سيطرنا في الشوط الثاني".

وأكمل "كنت محظوظا في الهدف الشخصي الأول لي، والهدف الثاني كان بعد مجهود من كول بالمر، تمريرتين رائعتين، مع جودة التمريرة كان علي أن أتقدم للكرة وأسجل".

وأنهى حديثه قائلا: "بالمر هادئ للغاية وأنا عكس ذلك، بالمر لا يصدق، لديه القدرة دائما على لعب التمريرة في الوقت المناسب، أحب أن أتلقى الكرة في مساحة لأتغلب على المدافعين ومن حسن الحظ أن الأمر نجح".

وسجل مادويكي هاتريك في شباك ولفرهامبتون، وصنع بالمر 3 أهداف وسجل هدف.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الثالثة ليحقق انتصاره الأول بالدوري هذا الموسم، بينما استمر ولفرهامبتون بدون نقاط.

ولفرهامبتون تشيلسي نوني مادويكي الدوري الإنجليزي كول بالمر
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