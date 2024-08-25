مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) بلد الوليد.. تسديدة قوية من مورو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد في المباراة الماضية ضد ريال مايوركا بهدف لكل منهما، بينما انتصر بلد الوليد بهدف دون رد على إسبانيول.

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ق 59: تسديدة قوية من رؤول مورو من داخل منطقة الجزاء لكن علت المرمى.

ق 58: المغربي سليم أملاح يدخل بدلا من فيكتور ماسيجير.

ق 49: جوووول فيديريكو فالفيردي من ركلة حرة مباشرة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 20: كارل هين حارس مرمى بلد الوليد كاد أن يخطئ بعدما تأخر في التحرك تجاه الكرة أثناء ضغط فينيسيوس جونيور عليه، لكن في النهاية تمكن من تمرير الكرة.

بداية المباراة