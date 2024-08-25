مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) بلد الوليد.. تسديدة قوية من مورو
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وتعادل ريال مدريد في المباراة الماضية ضد ريال مايوركا بهدف لكل منهما، بينما انتصر بلد الوليد بهدف دون رد على إسبانيول.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------
ق 59: تسديدة قوية من رؤول مورو من داخل منطقة الجزاء لكن علت المرمى.
ق 58: المغربي سليم أملاح يدخل بدلا من فيكتور ماسيجير.
ق 49: جوووول فيديريكو فالفيردي من ركلة حرة مباشرة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 20: كارل هين حارس مرمى بلد الوليد كاد أن يخطئ بعدما تأخر في التحرك تجاه الكرة أثناء ضغط فينيسيوس جونيور عليه، لكن في النهاية تمكن من تمرير الكرة.
بداية المباراة
نرشح لكم
رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لإغلاق الاتفاق مع سان جيرمان لضم أوجارتي كومباني يبدأ مشواره مع بايرن بفوز صعب على فولفسبورج ذا أثليتك: نابولي يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم مكتوميناي تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أوكسير للمباراة الثانية تواليا نوير: لا أفكر في الاعتزال نهائيا الآن خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا برتغاليا لـ كريم الدبيس مؤتمر موتا: حياتي رائعة بعد تدريب يوفنتوس.. وكالولو جاهز لمواجهة فيرونا وفاة المدرب الألماني كريستوف دوم بعد صراع مع المرض