أرتيتا: أعلم أن تروسار لا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء لكن ممتن له

السبت، 24 أغسطس 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - ميكيل أرتيتا

انهال ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالمديح على لاعبه لياندرو تروسار بعد مباراة الفريق ضد أستون فيلا.

وفك أرسنال عقدته ضد أستون فيلا بالفوز بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "الفوز مهم بسبب ما حدث ضد أستون فيلا في الموسم الماضي، كان يجب أن نظهر صلابتنا، ووجدنا الطريقة لكي نفوز بالمباراة".

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وأضاف "صنعنا الكثير من الفرص والهيمنة، لكن لم نترجم ذلك إلى أهداف، نحتاج إلى مساهمة الجميع لكي نكون فريقا رائعا ومتكاملا".

وشدد "ما فعله البدلاء وخاصة لياندرو تروسار كان لا يصدق".

وأكمل "الاحتفال بالانتصارات الصغيرة يأتي من اللاعبين، وهذا يخبرك بمدى حبهم للفوز والتنافس معا وهذه هي شخصية الفريق، أنا أحب ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "تروسار سجل من اللمسة الأولى، فعل ذلك كثيرا من قبل، ممتن جدا له لأنني أعلم أنه لا يحب التواجد على مقاعد البدلاء، هو يستحق اللعب، وعندما يشارك يصنع الفارق".

وارتقى أرسنال للمركز الثالث برصيد 6 نقاط بشكل مؤقت بالتساوي مع مانشستر سيتي وبرايتون.

بينما تكبد أستون فيلا الخسارة على ملعبه وتراجع للمركز الـ 12 برصيد 3 نقاط.

هدف يحمل رقم 100 لأرسنال في شباك أستون فيلا بالدوري الإنجليزي كرابع أكثر فريق يهز الجنرز شباكه.

كما ساهم ساكا بـ 3 أهداف في مباراتين بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

وأصبح رابع لاعب يفوز في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي قبل أن يتمم عامه الـ 23 بعد سيسك فابريجاس وفيل فودين وواين روني.

لياندرو تروسار الدوري الإنجليزي أرسنال ميكيل أرتيتا أستون فيلا
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