مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أتليتك بلباو.. بداية المباراة

السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - برشلونة × فالنسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني أتليتك بلباو هانز فليك
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