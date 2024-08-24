مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أتليتك بلباو.. بداية المباراة

الدوري الإنجليزي – توتنام يتعافى من "غاز الضحك" وينتصر على إيفرتون.. ووست هام يفوز على بالاس

استراحة الدوري الألماني - دورتموند (0)-(0) فرانكفورت.. نهاية الشوط الأول

مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) أرسنال.. راااايا يتألق

تشكيل برشلونة – تغيير وحيد من فليك بمشاركة بيدري ضد بلباو

التشكيل - تغيير وحيد في دفاع أرسنال.. وواتكينس يقود هجوم أستون فيلا

تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في أولى مباريات الدوري الألماني ضد دورتموند

تين هاج: كنا نستحق الفوز أو التعادل ضد برايتون.. ولم نستغل الفرص

دي روسي: ما فعله ديبالا أمر غير معتاد في كرة القدم