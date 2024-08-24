استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(1) إبسويتش.. نهاية الشوط الأول
السبت، 24 أغسطس 2024 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد إبسويتش في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق15. جوووول ثااالق لمانشستر سيتي عن طريق هالاند بعد انفراد بالمرمى.
ق14. جوووول الثاني لمانسشتر سيتي عن طريق كيفن دي بروين بعد خطأ من حارس المرمى.
ق12. جوووول التعادل السريع لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند.
ق10. ركلة جزاااء لمانشستر سيتي حصل عليها سافينيو.
ق7. جووووول أول لإبسويتش تاون عن طريق ليام سامي سموديكس بعد تمريرة من عماري هاتشينسون.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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