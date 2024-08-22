استراحة في الدوري السعودي - النصر (1)-(1) الرائد.. القائم يمنع الثاني
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الرائد ضمن انطلاق الدوري السعودي.
ويلعب النصر أمام الرائد ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.
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ق49 هدف التعادل لنادي الرائد عن طريق محمد فوزير من ركلة جزاء
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق33 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح النصر من ركلة حرة عن طريق ساديو ماني على رأس رونالدو الذي سدد كرة سكنت الشباك
ق12 تسلل على رونالدو نتيجة تمركز خاطىء خلف دفاعات المنافس.
ق7 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الرائد عن طريق يحيى سنبل لكنها ارتطمت بالدفاع.
انطلاق المباراة
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هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024
رونالدو يفتتح أول أهدافه في دوري روشن ⚽️🔥
النصر 1 × 0 الرائد#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cgxFhZqgxy