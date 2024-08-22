انتهت في كأس مصر - فاركو (0)-(1) المصري

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو والمصري في ربع نهائي كأس مصر.

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ق 60 جووول فاركو جابر كامل يسجل ولكن تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق 11 جوووول محمد الشامي يسجل الأول للمصري

بداية المباراة

المصري فاركو كفر الشيخ ، فاركو ، كأس مصر
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