انتهت في كأس مصر - فاركو (0)-(1) المصري

المشرف على المقاولون لـ في الجول: قدمنا اقتراحاتنا لموسم استثنائي ونطالب بإلغاء الهبوط

لأول مرة منذ 7 أعوام.. المصري في نصف نهائي الكأس بالفوز على فاركو

كما انفرد في الجول.. والد أشرف داري يكشف موقف انتقاله إلى الأهلي وسبب رفض عرض الوداد

كأس مصر - اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق دور الـ 8

خبر في الجول - عبد الرحمن خالد جبنة يقترب من الاتحاد.. ورد رئيس جولدي

تقرير تونسي: تقدم كبير في مفاوضات الأهلي مع بن رمضان.. وهذا سبب تسريب رفض اللاعب

سموحة يتعاقد مع نجم بروكسي

خبر في الجول - البنك الأهلي يستفسر عن إمكانية ضم ثنائي سيراميكا كليوباترا