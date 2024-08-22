انتهت في كأس مصر - فاركو (0)-(1) المصري
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو والمصري في ربع نهائي كأس مصر.
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ق 60 جووول فاركو جابر كامل يسجل ولكن تقنية الفيديو تلغي الهدف
ق 11 جوووول محمد الشامي يسجل الأول للمصري
بداية المباراة
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