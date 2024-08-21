مباشر كأس مصر - بيراميدز (1)-(0)الجونة.. الثاني يضيع
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام الجونة في ربع نهائي كأس مصر.
ويلعب بيراميدز أمام الجونة بعد قليل على استاد الدفاع الجوي ضمن ربع نهائي المسابقة.
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ق16 هدف ملغي لنادي بيراميدز بداعي تسلل ماييلي
ق8 فيستون ماييلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز بضربة رأسية متقنة
ق3 تسديدة قوية من ماييلي تمر أعلى مرمى الجونة بقليل
انطلاق المباراة
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