مباشر كأس مصر - بيراميدز (1)-(0)الجونة.. الثاني يضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام الجونة في ربع نهائي كأس مصر.

ويلعب بيراميدز أمام الجونة بعد قليل على استاد الدفاع الجوي ضمن ربع نهائي المسابقة.

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ق16 هدف ملغي لنادي بيراميدز بداعي تسلل ماييلي

ق8 فيستون ماييلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز بضربة رأسية متقنة

ق3 تسديدة قوية من ماييلي تمر أعلى مرمى الجونة بقليل

انطلاق المباراة