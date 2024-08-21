انتهت في كأس مصر - بيراميدز (4)-(0)الجونة.. نهاية المباراة

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام الجونة في ربع نهائي كأس مصر.

ويلعب بيراميدز أمام الجونة بعد قليل على استاد الدفاع الجوي ضمن ربع نهائي المسابقة.

لمتابعة مباراة بيراميدز أمام الجونة في كأس مصر اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق78 مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع

ق58 تسديدة صاروخية من مصطفى فتحي يتصدى لها أحمد مسعود حارس الجونة

ق57 عرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد حمدي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بلاتي توريه بتسديدة قوية سكنت الشباك

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 أحمد سامي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بعد ضربة رأسية متقنة

ق16 هدف ملغي لنادي بيراميدز بداعي تسلل ماييلي

ق8 فيستون ماييلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز بضربة رأسية متقنة

ق3 تسديدة قوية من ماييلي تمر أعلى مرمى الجونة بقليل

انطلاق المباراة

بيراميدز
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