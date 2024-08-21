مباشر كأس مصر – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. هدف ضائع من محمود الشناوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وطلائع الجيش التي تقام في دور الـ16 من كأس مصر في استاد السلام.

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ق26: تسديدة من ناصر منسي مرت أعلى المرمى.

ق20: التعادل السلبي مازال مستمرا.

ق7: تسديدة يسارية زاحفة من محمود الشناوي مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

ق5: تسديدة من ناصر منسي تصدى لها حارس الطلائع بثبات.

ق3: هدف محقق ضائع للزمالك بعد خطأ فادح من المدافع خالد سطوحي في إعادة الكرة للحارس محمد شعبان كاد أن يضع الكرة بالخطأ داخل الشباك إلا أن الحارس تمكن ببراعة من اللحاق بالكرة قبل أن تعبر خط المرمى.

انطلاق المباراة.