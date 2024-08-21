انتهت كأس مصر – الزمالك (1) - (1) طلائع الجيش.. الفريق العسكري ينتصر بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وطلائع الجيش التي تقام في دور الـ16 من كأس مصر في استاد السلام.

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جودوين شيكا يسجل الركلة الخامسة بنجاح ويقود طلائع الجيش للفوز والتأهل لربع النهائي.

زياد كمال يهدر ركلة الزمالك الرابعة.

حميد ماو يسجل الركلة الرابعة بنجاح.

محمد شحاتة يسجل الركلة الثالثة بنجاح.

أحمد متعب يسجل الركلة الثالثة بنجاح.

روقا يسجل الركلة الثانية بنجاح.

محمد حمدي زكي يسجل الركلة الثانية بنجاح.

حسام عبد المجيد يسجل الركلة الاولى بنجاح للزمالك.

أحمد الشيخ يسجل لطلائع الجيش الركلة الأولى.

نهاية الشوط الإضافي الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

ق96: تسديدة من أكينيولا مرت بجوار المرمى.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90+5: جوووول التعاااادل عن طريق محمد حمدي زكي بعد مجهود منتصف الملعب وركضه مسرعا أكثر من مصطفى الزناري.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق80: جوووول أوووول للزمالك عن طريق أحمد عبد الرحيم "إيشو" بتسديدة يسارية قوية.

ق55: محاولات من كلا الفريقين لكن دون خطورة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: تسديدة من ناصر منسي بعد تسلم رائع والتفاف بالكرة لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق39: تسديدة من عمر السعيد مرت لخارج الملعب.

ق26: تسديدة من ناصر منسي مرت أعلى المرمى.

ق20: التعادل السلبي مازال مستمرا.

ق7: تسديدة يسارية زاحفة من أحمد سمير مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

ق5: تسديدة من ناصر منسي تصدى لها حارس الطلائع بثبات.

ق3: هدف محقق ضائع للزمالك بعد خطأ فادح من المدافع خالد سطوحي في إعادة الكرة للحارس محمد شعبان كاد أن يضع الكرة بالخطأ داخل الشباك إلا أن الحارس تمكن ببراعة من اللحاق بالكرة قبل أن تعبر خط المرمى.

انطلاق المباراة.