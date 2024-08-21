بقيادة بابا فاسيليو.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري كاملا

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 18:12

كتب : هاني العوضي

غزل المحلة × الأهلي

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي الجهاز الفني والإداري بقيادة بابا فاسيليو.

وتولى بابافاسيليو تدريب كل من وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي قبل أن يتولى تدريب الاتحاد السكندري.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده رئيس النادى وبعض أعضاء مجلس الإدارة مع المدير الفني.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الاتحاد كالتالي:

بابا فاسيليو _ مدير فني

نيكولاس كالاكوتس - مدرب عام و محلل أداء

محمد سعد - مخطط أحمال

محمد لطفى - مدرب

السيد السويركى - مدرب حراس المرمى

يحيى فضل - إداري

عمر صلاح عرفه - إدارى.

وتولى بابافاسيليو تدريب الاتحاد السكندري خلفا لأحمد ساري.

ودرب أحمد ساري مدرب الاتحاد السابق الفريق في 7 مباريات ولم يتمكن من تحقيق الفوز وتعادل في 5 مباريات وخسر مرتين.

الاتحاد السكندري بابافسيليو
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