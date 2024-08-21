مروان عطية: مباراة بيراميدز كانت الأصعب في الدوري.. وهذه حقيقة عروض الاحتراف

للرد على الأكاذيب.. بيان من ممثلي أحمد قندوسي عن مستقبله مع الأهلي

وفاة بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق في حادث سير

اتحاد الكرة يرد على تصريحات عبد الرحمن خالد: لم يصدر منا عكس ما قيل

خبر في الجول – محمد طارق يفسخ عقد إعارته مع المصري ويعود إلى الزمالك

والده لـ في الجول: زيزو اتفق مع الزمالك على تجديد التعاقد

خبر في الجول – تفاصيل جلسة زيزو مع إدارة الزمالك.. ونفي

رئيس الإسماعيلي يكشف سبب عدم انتقال عبد الرحمن مجدي وحقيقة مفاوضات الساعي مع الأهلي

عبد الرحمن خالد: هذا الوكيل زور أوراق وهددني بإنهاء مسيرتي.. كيف أوقع لفريق في الدرجة الرابعة؟