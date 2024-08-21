حارس الزمالك السابق يكشف وجهته الجديدة عبر في الجول
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 00:40
كتب : إبراهيم رمضان
كشف معاذ علاء الدين حارس مرمى الزمالك السابق عن وجهته الجديدة.
معاذ علاء الدين
النادي : الزمالك
ورحل معاذ علاء الدين عن صفوف الزمالك بشكل مجاني.
وقال علاء الدين لـ FilGoal.com : "أتممت إجراءات انضمامي لنادي أسوان وبدأت المشاركة في تدريبات الفريق".
معاذ علاء الدين كان مقيدا ضمن القائمة الإفريقية لنادي الزمالك.
وساهم الحارس الشاب في التتويج بلقب البطولة الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان.
ويستعد نادي أسوان لمنافسة بمنافسات دوري المحترفين بالموسم المقبل.
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