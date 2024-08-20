مباشر في كأس مصر - مودرن سبورت (1)-(0) إنبي.. جووول الأول
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومبشارة لمباراة مودرن سبورت أمام إنبي في كأس مصر.
ويلعب مودرن سبورت ضد إنبي ضمن دور الـ16 من كأس مصر.
لمتابعة مباراة مودرن سبورت ضد إنبي اضغط هنا.
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ق69 جووول الهدف الأول لنادي مودرن سبورت بضربة رأسية من محمود رزق.
ق56 تسديدة قوية من أحمد العجوز يتصدى لها حارس مرمى مودرن سبورت
ق50 عرضية متقنة من علي فوزي وضربة رأسية رائعة ينقذها محمود حمدي حارس مودرن سبورت
بدياة الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق41 تسديدة قوية من محمد حمدي تمر بجوار مرمى مودرن سبورت
ق10 تسديدة قوية من أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت ترتطم بالعارضة
ق5 رفيق كابو يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد هجمة خطيرة لنادي إنبي
انطلاق المباراة
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