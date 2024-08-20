في الجول يكشف الموعد الأولى والنهائي لقائمة السوبر الإفريقي.. وتعديل في عدد اللاعبين

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القائمة الأولية لبطولة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك بطل الكونفدرالية في السوبر الإفريقي الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "يوم 26 أغسطس الجاري موعدا لإرسال القائمة الأولية لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك. يوم 12 سبتمبر المقبل موعدا لإرسال القائمة النهائية"

وأضاف "كما تم زيادة عدد اللاعبين لكل فريق في القائمة النهائية للمباراة لـ20 لاعبا بدلا من 18".

ومنذ انطلاق بطولة السوبر الإفريقي وتكون القائمة النهائي للمباراة تضم 18 لاعبا فقط.

وتقام المباراة يوم 27 سبتمبر المقبل في ملعب المملكة أرينا.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي بعد بطولة الموسم الماضي بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري والتي انتهت بفوز الأخير.