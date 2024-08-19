خبر في الجول – الاتحاد ييتوصل لاتفاق مع الغاني كوبينا لاعب بتروجت السابق

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 15:58

كتب : هاني العوضي عمرو نبيل

وينفول كوبينا

توصل نادي الاتحاد السكندري لاتفاق مع وينفول كوبينا لاعب بتروجت من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بتروجت.

واتفق الاتحاد مع اللاعب على الانضمام للنادي لمدة موسمين.

وعلم FilGoal.com أن هناك تفكير ودراسة من قبل إدارة الاتحاد بشأن ضم اللاعب للفريق بشكل نهائي أو التراجع عن التعاقد وتركه. وسيتم حسم هذا الأمر في الفترة المقبلة.

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وبدأ لاعب الوسط مسيرته الكروية في فريق هارتس أوف أوك قبل الانتقال إلى نجران السعودي في صيف 2014.

وعاد إلى مسقط رأسه مرة أخرى في 2017، قبل أن ينتقل إلى تيرانا الألباني في صيف 2018 ويستمر لمدة عام ونصف.

وفي شتاء 2020 انضم كوبينا إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن يغادر في صيف 2022 إلى بتروجت.

ولعب صاحب الـ32 عاما 158 مباراة في مسيرته وسجل 19 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويحمل كوبينا الجنسية الألبانية.

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